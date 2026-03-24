Arrivano segnali incoraggianti dal ritiro della Nazionale, dove a pochi giorni della semifinale playoff si registrano i progressi di Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, costretto a saltare le ultime uscite di campionato per la botta alla tibia incassata nel derby da Rabiot, si sente un pochino meglio e anche oggi ha lavorato sul campo. Lo riporta Sky Sport. Il ct Gattuso spera di averlo a disposizione per la sfida di giovedì sera contro l'Irlanda del Nord.
Sezione: Focus / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 19:25
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
Altre notizie - Focus
Sky - Italia, buone notizie da Bastoni: l'interista si sente meglio, anche oggi ha lavorato in campo
Nuovo San Siro, il Comune dà il via all'iter amministrativo: obiettivo cantieri nel secondo semestre 2027
Sky - Niente giorno di riposo per Lautaro e Mkhitaryan: i due alla Pinetina con un obiettivo chiaro in testa
La vita l'è Ndour per l'Inter: il 'Bordo Cam' della gara di Firenze, col reclamo di Vanoli e i dubbi di Kolarov
Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
Altre notizie
Martedì 24 mar
- 20:55 Aumenta il valore di Yann Bisseck: solo in tre in Serie A valgono più di lui. "Sono contento perché..."
- 20:36 Perché il TIFOSO INTERISTA ha PAURA di PERDERE questo SCUDETTO?
- 20:22 A. Paganin: "Se l'Inter dovesse fare due vittorie, le inseguitrici potrebbero recedere dalla voglia di recupero"
- 20:07 Giudice Sportivo Lega Pro - Turno di squalifica per Issiaka Kamaté, salta la gara con la Pro Vercelli
- 19:53 Palestra convocato in Nazionale: "Non me l'aspettavo, ma ci credevo. Sono molto contento di essere qui"
- 19:39 Calhanoglu torna a pieno ritmo. Anche Montella soddisfatto della preparazione del giocatore
- 19:25 Sky - Italia, buone notizie da Bastoni: l'interista si sente meglio, anche oggi ha lavorato in campo
- 19:10 Polonia, Zielinski lavora a parte. Il portavoce della Federcalcio Kopanski rassicura: "Niente panico"
- 18:56 Baldini su Palestra: "La sua promozione in Nazionale A è un successo. Ci rende orgogliosi"
- 18:41 Caressa: "Sommer non fa più la differenza. Scudetto, l'Inter può ancora sbagliare ma le altre no"
- 18:27 Cecere: "Vi spiego perché è sfumato l'affare Inter-Diaby. Akinsamiro? È giovane e si sta mettendo in mostra"
- 18:12 Nuovo San Siro, il Comune dà il via all'iter amministrativo: obiettivo cantieri nel secondo semestre 2027
- 17:57 fcinCalhanoglu, dopo Pasqua summit Inter-entourage: nulla di deciso. Cifre, Galatasaray avvisato
- 17:43 Sky - Lavoro in gruppo per Soulè che ritrova i compagni. Gasperini spera di averlo già con l'Inter
- 17:28 L'allarme di De Siervo: "C'è il rischio che i campionati si trasformino in delle semplici pre-qualifiche per le Coppe"
- 17:14 Toni: "Col 3-5-2 in Europa prendi gli schiaffi… Ma attaccare Chivu per cosa? Per prendere De Zerbi?"
- 17:00 Un INTER CLUB nato dopo il 5 MAGGIO 2002: la ROMANTICA STORIA dell'IC ACICASTELLO
- 16:55 Reja: "Campionato aperto, ma il calendario può dare una mano all'Inter"
- 16:43 Viviano: "Chivu voleva qualcuno di imprevedibile. Spero vinca, così da poter internazionalizzare il gioco"
- 16:28 Sky - Niente giorno di riposo per Lautaro e Mkhitaryan: i due alla Pinetina con un obiettivo chiaro in testa
- 16:18 Giudice sportivo - Carlos Augusto squalificato: salterà Inter-Roma. Sesta sanzione per Barella, terza per Dimarco
- 16:13 La vita l'è Ndour per l'Inter: il 'Bordo Cam' della gara di Firenze, col reclamo di Vanoli e i dubbi di Kolarov
- 16:00 Nazionale, Calafiori: "Playoff opportunità. La pressione c'è, inutile cercare di evitarla"
- 15:46 L'osservatore Palma presenta Potulski: "Lo segue l'Inter, mi ricorda Quansah. Base d'asta di 13 milioni di euro"
- 15:32 In Turchia - Riscatto di Asllani, il Besiktas deciderà a fine stagione. Alcuni aspetti saranno fondamentali
- 15:18 'Open VAR' - Tonolini: "Mano di Pongracic non punibile. La posizione di Thuram? Non cambia nulla"
- 15:06 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 14:56 Qui Roma - Soulé ancora ai box, Gasperini spera di riaverlo contro l'Inter. Ma non c'è alcuna certezza
- 14:42 Tramontana: "Gli arbitri ci prendono per il c*** ma non siamo scemi. No comment sulle parole di Marotta"
- 14:29 Globo Esporte - L'Inter ha avviato i contatti per Casemiro. Il brasiliano deciderà dopo il Mondiale
- 14:16 In Spagna - L'Inter pensa a Nico Williams. Ma prima serve una cessione importante
- 14:02 Playoff Mondiale 2026, Italia-Irlanda del Nord affidata a Danny Makkelie. Al VAR van Boekel e Manschot
- 14:02 Primavera, le finali Scudetto a fine maggio al Viola Park. La finale di Coppa all'Arena di Milano
- 13:50 Estudiantes, Medina: "Palacios convocato dall'Argentina momento unico, l'ho visto molto felice"
- 13:35 De Siervo: "Per Euro 2032 stadi fenomenali come quello di Milano con un investimento superiore al miliardo di euro"
- 13:21 L'Equipe - Marcus Thuram in bilico: convocazione al Mondiale non certa
- 13:07 Sport - Bastoni gradisce l'ipotesi Barcellona. A confermarlo i 'like' a Cubarsì
- 12:54 Serie B, il Modena in piena corsa playoff. Ma il centrocampo fatica e Massolin è in calo
- 12:41 Carnevale racconta la scoperta di Handanovic: "Ci colpì in una partita in cui subì tre gol"
- 12:27 Udinese, bastano 25 milioni di euro per Solet? Pozzo: "Non siamo in Borsa, non faccio un prezzo"
- 12:14 Polonia, Zielinski a parte dopo Fiorentina-Inter: ha lavorato sotto la supervisione dei fisioterapisti
- 12:00 INACCETTABILE! L'AIA promuove COLOMBO e sentenzia: "NO RIGORE di PONGRACIC"
- 11:44 Calcio e Finanza - Nuovo San Siro, altro step per Inter e Milan: al via la Valutazione Ambientale Strategica
- 11:30 Stancu avvisa la Romania: "Calhanoglu, Yildiz e Guler i giocatori più efficaci della Turchia"
- 11:16 Vicario-Inter, priorità reciproca in attesa della trattativa. Su Andrey Santos continuerà il monitoraggio
- 11:02 SM - Real Madrid, qualche dubbio su Nico Paz. Perché Como e Inter possono sperare
- 10:48 Da apprendista a prima opzione offensiva: in attesa di Lautaro, l'Inter si aggrappa ai muscoli di Pio Esposito
- 10:34 Assemblea di Lega, iniziato l'iter per un nuovo codice comportamentale per giocatori e club
- 10:20 AIA, Zappi presenta nuovo ricorso al Collegio di Garanzia contro l'inibizione di 13 mesi
- 10:06 Condò: "Chivu ha perso un'occasione su Bastoni-Kalulu. Ma la Roma può segnare la svolta perché..."
- 09:52 Bergomi: "L'Inter in vetta è quasi un miracolo. Lautaro fondamentale, ma..."
- 09:38 Grosso: "Puntare di più e prima sugli italiani. Risultati nelle Coppe dicono che..."
- 09:24 TS - Crisi Inter? Chivu sta andando meglio di Inzaghi: i dati. E Pio ricorda il ruolo del primo Balotelli
- 09:10 CdS - Fiorentina-Inter, Colombo promosso: ecco la spiegazione dei vertici arbitrali
- 08:56 CdS - Inter, prevale il pensiero positivo ma Chivu premerà su un tasto
- 08:42 Di Natale: "Fame e piedi per terra: più di Toni, Esposito ricorda Van Basten"
- 08:28 GdS - Esposito insegue due record e incalza Kean-Retegui: dal 1' contro l'Irlanda del Nord?
- 08:14 GdS - Scudetto, le vecchie glorie votano sì: "Nessuna crisi e ora torna Lautaro, l'Inter ce la farà"
- 08:00 GdS - Lautaro contro la crisi: due settimane per essere in campo con la Roma. E per il futuro...
- 00:00 Marotta di' qualcosa da interista!
Lunedì 23 mar
- 23:57 Taremi, gesto simbolico in una fase storica tribolata: l'iraniano scambia la maglia con l'israeliano Naor
- 23:42 Sabatini: "Scelgo Chivu su Conte, Allegri e Gasperini. Ha idee chiare e non propone calcio dei sogni"
- 23:29 Dolomiti Bellunesi, Mondonico: "Sono interista, mi fa piacere aver segnato a Monza"
- 23:15 Ventola: "La Fiorentina ha meritato il pareggio con l'Inter, che non era in grande forma"
- 23:01 Cassano: "Sorpreso in negativo dall'Inter, campionato indegno della Fiorentina. Fagioli? Da Nazionale cantanti"
- 22:47 Adani: "L'Inter ieri mi è sembrata un po' pigra, la Fiorentina secondo me meritava"
- 22:33 Koeman: "De Vrij ha giocato poco nell'Inter, ma il suo ruolo è molto importante nel gruppo"
- 22:18 I sogni di Diego Coppola: "Preferirei l'Inter a una piccola squadra di Premier, ma a livello di big scelgo le inglesi"
- 22:04 Hagi: "Calhanoglu giocatore esperto e importante. Si è visto quando è mancato col Bodo/Glimt"
- 21:50 In Spagna - Lunin resta tra le alternative per la porta. Il Real Madrid fissa la somma minima per valutare offerte