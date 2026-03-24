Arrivano segnali incoraggianti dal ritiro della Nazionale, dove a pochi giorni della semifinale playoff si registrano i progressi di Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, costretto a saltare le ultime uscite di campionato per la botta alla tibia incassata nel derby da Rabiot, si sente un pochino meglio e anche oggi ha lavorato sul campo. Lo riporta Sky Sport. Il ct Gattuso spera di averlo a disposizione per la sfida di giovedì sera contro l'Irlanda del Nord. 

Sezione: Focus / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 19:25
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.