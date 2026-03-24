Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è ottimista circa l'edificazione del nuovo San Siro prima della disputa degli Europei in Italia: "Abbiamo davanti una data non procrastinabile: nel 2032 ospiteremo i Campionati Europei in Italia - ha spiegato a Rivista Undici -. Ci sono impianti fenomenali come il prossimo di Milano, con un investimento superiore a un miliardo di euro, e altri bellissimi progetti come quelli di Lazio e Roma. Anche a Marassi proseguono le discussioni tra i due club, mentre a Firenze siamo in un momento di profonda trasformazione. Oggi stiamo affrontando la fase peggiore: i nostri club sono ancora legati ai ricavi televisivi, ma nel frattempo stanno crescendo molto gli introiti commerciali e avere stadi moderni e all’avanguardia darebbe una forte spinta in tal senso. Fortunatamente nel calcio stanno entrando manager che arrivano da industrie più evolute, introducendo nel sistema nuove competenze, visioni diverse e progetti ambiziosi".