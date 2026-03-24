"Per me è quasi un miracolo che l'Inter stia lì, date le premesse. Ora, però, è fragile. Non gioca più". Così parla Beppe Bergomi, tra i protagonisti della storia nerazzurra a cui La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere riguardo al momento della squadra di Chivu.

"Ci sono giocatori in calo perché hanno tirato la carretta, altri appena rientrati che fanno fatica e altri ancora che non hanno reso. Lautaro è fondamentale, ma la squadra deve svoltare mentalmente e ribaltare la negatività: per andare avanti bisogna scordare di essere a +6", dice ancora lo "Zio".