Si è tenuta oggi, a Milano, la nuova assemblea della Lega Serie A, alla presenza dei rappresentanti dei 20 club del massimo campionato italiano. L’occasione è stata utile per deliberare il rinnovo della partnership con il gruppo Mondelez, in particolare con il brand Philadelphia, un’intesa che porta il totale annuo dei ricavi da sponsorizzazione a circa 90 milioni di euro. Sempre nel corso della stessa assise, è iniziato un percorso per definire il nuovo Codice di Autoregolamentazione della Serie A, che la Lega in una nota definisce "uno strumento che sarà introdotto dalla prossima stagione per definire regole comportamentali e di condotta chiare e un sistema sanzionatorio a tutela dei valori delle competizioni organizzate dalla Lega".

Secondo Calcio e Finanza, i club hanno manifestato la volontà di dotarsi di un codice per definire regole di comportamento (che riguardino giocatori, allenatori e dirigenti) su aspetti quali dichiarazioni potenzialmente lesive, ritardi in campo e simulazioni. L’idea è quella di prevedere multe precise e salate per ogni fattispecie, evitando di lasciare ogni decisione di questo tipo nelle mani del giudice sportivo: si va da episodi che accadono sul terreno di gioco, come le simulazioni, fino a ciò che avviene davanti ai microfoni. Il codice rimane comunque in una fase embrionale e deve ancora essere stilato, ma le società hanno iniziato a definire il percorso per arrivare a una sua implementazione. Si vuole anche creare un organismo indipendente, che si affianchi alle decisioni del Giudice sportivo e agli organismi della FIGC e che sia deputato a sanzionare i comportamenti come previsto dal nuovo codice di autoregolamentazione. Quella odierna è stata la prima occasione per discutere della novità, con la finalità di arrivare a un’approvazione entro il mese di agosto.