In quella che potrebbe essere una profonda ristrutturazione della rosa la prossima estate, tra i nomi presi in considerazione da parte dell'Inter figura quello di Nico Williams, 23enne stella dell'Athletic Bilbao che potrebbe essere una soluzione ottimale nel 3-4-2-1 che Cristian Chivu aveva in mente sin dalla scorsa estate, quando il club provò inutilmente a regalargli Ademola Lookman. Anche Fichajes conferma l'interesse nerazzurro per il più giovane dei fratelli Williams, sottolineando comunque come servirebbe un grosso investimento per portarlo via da San Mames e, per questa ragione, sarebbe necessaria una cessione importante per reinvestire il ricavato. Solo successivamente la dirigenza nerazzurra potrebbe avviare una trattativa concreta con gli agenti del giocatore e il club basco.

Va sottolineato come Nico Williams abbia una clausola rescissoria tra i 95 e i 100 milioni di euro, anche se attualmente il suo valore potrebbe essere stimato in 50 milioni di euro.