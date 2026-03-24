Durante l'assemblea della Lega Calcio Serie A, il presidente Ezio Maria Simonelli ha reso note le sedi che ospiteranno la fase finale delle competizioni Primavera, come decise dal Consiglio di Lega: le Finali del Campionato Primavera 1 si disputeranno al Viola Park dal 24 al 28 maggio, la finale in gara unica della Coppa Italia Primavera si giocherà mercoledì 29 aprile all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.  

Sezione: Giovanili / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 14:02
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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