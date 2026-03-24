Dai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin non vuole credere ad un'Inter nel panico dopo gli ultimi risultati: "L'Inter può gestire il suo destino. Non è il fatto di aver rallentato dopo il derby che può farmi cambiare idea, ci sta di aver tirato un po' il fiato, non possiamo pensare che Napoli e Milan poi possano andare piano sempre. Il Napoli sta recuperando giocatori importanti, ma sei punti sono una buona dote da gestire. Alla fine deve essere brava a gestire da qui alla fine. Le prossime due gare diranno molto dovesse proseguire il trend piatto, le inseguitrici potrebbero avere il pensiero di riagganciarla. Dovesse fare due vittorie l'Inter, le inseguitici potrebbero venir meno nella volontà di recuperare".