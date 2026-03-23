Alessandro Bastoni sta lavorando duramente per mettersi a disposizione della Nazionale italiana in vista del delicato impegno del playoff contro l'Irlanda del Nord, il primo ostacolo verso la qualificazione al Mondiale. A dirlo è Gennaro Gattuso, ct azzurro, che in conferenza stampa ha risposto così a chi gli chiedeva delle condizioni del difensore dell'Inter: "Sapete tutti il problema che ha avuto - le parole di Ringhio -. Da ieri mattina è a Coverciano, sta facendo le cure. Deve lavorare e curarsi bene, speriamo di averlo a disposizione. Lo ringraziamo per la grande disponibilità".

A proposito del momento non proprio positivo degli interisti, Gattuso non usa giri di parole: "Di Dimarco fino a poco fa si diceva che è il migliore nel suo ruolo. Da giocatori come Barella la gente si aspetta sempre il massimo, mi aspetto sempre intensità e voglia. Lo sento tutti i giorni, ha dimostrato in questi anni di essere un giocatore importante e quando gioca al di sotto delle sue possibilità viene massacrato. Noi facciamo ciò che dobbiamo fare con grande serenità, tutti sanno cosa ci andiamo a giocare. Preparare, non soffocare i giocatori. I nostri sono giocatori che hanno vinto tanto, hanno giocato finali. Abbiamo giocatori, non sono scappati di casa... Abbiamo qualità e giocatori abituati a queste partite, dobbiamo arrivare al match con grande serenità".