Complice la sosta per gli impegni delle Nazionali, che porteranno lontano da Appiano Gentile ben 12 giocatori, Cristian Chivu ha concesso una pausa dagli allenamenti fino a mercoledì. Il programma, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, prevede poi la riapertura dei cancelli per giovedì e venerdì per poi fermarsi nuovamente nel weekend.

Sezione: Esclusive / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 13:46
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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