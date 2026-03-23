Progetti, trattative di rinnovo e strategie per acquisti e cessioni saranno al centro di un incontro tra la dirigenza dell'Inter e Cristian Chivu nei primi giorni di aprile in Viale della Liberazione, uno dei summit schedulati per il prossimo mese dalla proprietà con l'obiettivo di definire il futuro prossimo del club sotto vari punti di vista. Lo riporta Calciomercato.com.

Sarà un'occasione per capire in quale direzione andare, a prescindere dalla vittoria o meno dello Scudetto che comunque, in caso negativo, qualche effetto potrebbe produrlo soprattutto per aver dilapidato un enorme vantaggio sulle inseguitrici.