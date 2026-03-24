Permane l'incertezza sul futuro di Kristjan Asllani, arrivato al Besiktaş in prestito dall'Inter con diritto di riscatto durante la sessione di mercato invernale. Secondo quanto filtra da media turchi, la dirigenza bianconera intende chiarire la situazione del centrocampista albanese verso la fine della stagione. L'accordo di prestito include opzioni e bonus per un totale di circa 11 milioni di euro e il club turco tenterà di ridurre tale importo arrivando a un accordo più favorevole con l'Inter al termine della stagione.

D'altro canto, le prestazioni di Asllani saranno uno dei fattori determinanti in questa situazione di mercato e lo staff tecnico osserverà il centrocampista con grande attenzione in vista di una decisione definitiva. Inoltre il contributo del giocatore in campo e il suo processo di adattamento all'ambiente potrebbero indirettamente incidere sulle discussioni.

Il centrocampista ventiquattrenne ha disputato finora 8 partite con il Besiktaş, fornendo 1 assist. Sebbene non abbia ancora mostrato una continuità di rendimento assoluta, le aspettative nei suoi confronti rimangono alte.