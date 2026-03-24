Questa volta la storia tra Mohamed Salah e il Liverpool è davvero giunta al capolinea. Nelle ultime ore la stella egiziana ha annunciato tramite un video pubblicato sui social che chiuderà la sua avventura con i Reds al termine della stagione dopo una storia durata nove anni.

"Ciao a tutti, purtroppo è arrivato il momento - esordisce l'ex Fiorentina e Roma -. Questa è la prima parte del mio addio. Lascerò il Liverpool alla fine della stagione. Non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città, queste persone, sarebbero diventati parte della mia vita. Liverpool non è solo una squadra di calcio. È una passione, una storia, uno spirito che non posso spiegare a chi non fa parte di questo club. Abbiamo festeggiato tante vittorie. Abbiamo vinto i trofei più importanti. E abbiamo combattuto insieme nel momento più importante della nostra vita. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo club durante la mia permanenza qui, in particolare i compagni di squadra, passati e presenti. E ai tifosi: non ho parole sufficienti. Il supporto che mi avete dimostrato nel momento più bello della mia carriera e il fatto che mi siate stati vicini nei momenti più difficili. È qualcosa che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me".