Emiliano Viviano, dagli studi di Aura Sport per il podcast 'Cose Scomode', spiega cosa sta mancando a suo dire nell’Inter attuale: "Sinceramente quello che mi ricordo dell’Inter di Simone Inzaghi e di Cristian Chivu era che andava in vantaggio e cominciava ad allargare il campo, gestire il campo e portarti fuori dalle pressioni. Adesso invece queste cose non ce l’ha, con la Fiorentina ha fatto cinque rinvii dal fondo lunghi sperando di vincere un duello…".

Viviano non è però dell’idea di rimpiazzare Chivu a fine stagione: "No, io non lo cambierei mai. Anzi, spero vivamente che vinca per avere la forza di cambiare qualcosa, internazionalizzare il gioco prendendo qualcuno di imprevedibile. Che poi era quella la sua richiesta. Poi ricordiamo che al Napoli si fa male Romelu Lukaku e prendono Rasmus Hojlund, all’Inter si fa male Denzel Dumfries e non arriva nessuno".

L’ex portiere del Bologna ha anche un auspicio per l’imminente playoff di accesso al Mondiale:

"Spero nell’incoscienza di giocatori come Pio Esposito e Marco Palestra".