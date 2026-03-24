Carlos Augusto, ammonito da diffidato in Fiorentina-Inter, è uno dei quattro giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 30esima giornata di Serie A. Il brasiliano salterà Inter-Roma, programmata a Pasqua; stop anche per Keinan Davis (Udinese) Alberto Dossena (Cagliari) e Mariano Troilo (Parma). In chiave nerazzurra si segnalano la sesta sanzione per Nicolò Barella e la terza per Federico Dimarco.