Carlos Augusto, ammonito da diffidato in Fiorentina-Inter, è uno dei quattro giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 30esima giornata di Serie A. Il brasiliano salterà Inter-Roma, programmata a Pasqua; stop anche per Keinan Davis (Udinese) Alberto Dossena (Cagliari) e Mariano Troilo (Parma). In chiave nerazzurra si segnalano la sesta sanzione per Nicolò Barella e la terza per Federico Dimarco

Sezione: News / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 16:18
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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