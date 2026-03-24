Carlos Augusto, ammonito da diffidato in Fiorentina-Inter, è uno dei quattro giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 30esima giornata di Serie A. Il brasiliano salterà Inter-Roma, programmata a Pasqua; stop anche per Keinan Davis (Udinese) Alberto Dossena (Cagliari) e Mariano Troilo (Parma). In chiave nerazzurra si segnalano la sesta sanzione per Nicolò Barella e la terza per Federico Dimarco.
Sezione: News / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 16:18
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Viviano: "Chivu voleva qualcuno di imprevedibile. Spero vinca, così da poter internazionalizzare il gioco"
Giudice sportivo - Carlos Augusto squalificato: salterà Inter-Roma. Sesta sanzione per Barella, terza per Dimarco
L'osservatore Palma presenta Potulski: "Lo segue l'Inter, mi ricorda Quansah. Base d'asta di 13 milioni di euro"
In Turchia - Riscatto di Asllani, il Besiktas deciderà a fine stagione. Alcuni aspetti saranno fondamentali
Playoff Mondiale 2026, Italia-Irlanda del Nord affidata a Danny Makkelie. Al VAR van Boekel e Manschot
De Siervo: "Per Euro 2032 stadi fenomenali come quello di Milano con un investimento superiore al miliardo di euro"
Altre notizie
Martedì 24 mar
- 16:55 Reja: "Campionato aperto, ma il calendario può dare una mano all'Inter"
- 16:43 Viviano: "Chivu voleva qualcuno di imprevedibile. Spero vinca, così da poter internazionalizzare il gioco"
- 16:28 Sky - Niente giorno di riposo per Lautaro e Mkhitaryan: i due alla Pinetina con un obiettivo chiaro in testa
- 16:18 Giudice sportivo - Carlos Augusto squalificato: salterà Inter-Roma. Sesta sanzione per Barella, terza per Dimarco
- 16:13 La vita l'è Ndour per l'Inter: il 'Bordo Cam' della gara di Firenze, col reclamo di Vanoli e i dubbi di Kolarov
- 16:00 Nazionale, Calafiori: "Playoff opportunità. La pressione c'è, inutile cercare di evitarla"
- 15:46 L'osservatore Palma presenta Potulski: "Lo segue l'Inter, mi ricorda Quansah. Base d'asta di 13 milioni di euro"
- 15:32 In Turchia - Riscatto di Asllani, il Besiktas deciderà a fine stagione. Alcuni aspetti saranno fondamentali
- 15:18 'Open VAR' - Tonolini: "Mano di Pongracic non punibile. La posizione di Thuram? Non cambia nulla"
- 15:06 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 14:56 Qui Roma - Soulé ancora ai box, Gasperini spera di riaverlo contro l'Inter. Ma non c'è alcuna certezza
- 14:42 Tramontana: "Gli arbitri ci prendono per il c*** ma non siamo scemi. No comment sulle parole di Marotta"
- 14:29 Globo Esporte - L'Inter ha avviato i contatti per Casemiro. Il brasiliano deciderà dopo il Mondiale
- 14:16 In Spagna - L'Inter pensa a Nico Williams. Ma prima serve una cessione importante
- 14:02 Playoff Mondiale 2026, Italia-Irlanda del Nord affidata a Danny Makkelie. Al VAR van Boekel e Manschot
- 14:02 Primavera, le finali Scudetto a fine maggio al Viola Park. La finale di Coppa all'Arena di Milano
- 13:50 Estudiantes, Medina: "Palacios convocato dall'Argentina momento unico, l'ho visto molto felice"
- 13:35 De Siervo: "Per Euro 2032 stadi fenomenali come quello di Milano con un investimento superiore al miliardo di euro"
- 13:21 L'Equipe - Marcus Thuram in bilico: convocazione al Mondiale non certa
- 13:07 Sport - Bastoni gradisce l'ipotesi Barcellona. A confermarlo i 'like' a Cubarsì
- 12:54 Serie B, il Modena in piena corsa playoff. Ma il centrocampo fatica e Massolin è in calo
- 12:41 Carnevale racconta la scoperta di Handanovic: "Ci colpì in una partita in cui subì tre gol"
- 12:27 Udinese, bastano 25 milioni di euro per Solet? Pozzo: "Non siamo in Borsa, non faccio un prezzo"
- 12:14 Polonia, Zielinski a parte dopo Fiorentina-Inter: ha lavorato sotto la supervisione dei fisioterapisti
- 12:00 INACCETTABILE! L'AIA promuove COLOMBO e sentenzia: "NO RIGORE di PONGRACIC"
- 11:44 Calcio e Finanza - Nuovo San Siro, altro step per Inter e Milan: al via la Valutazione Ambientale Strategica
- 11:30 Stancu avvisa la Romania: "Calhanoglu, Yildiz e Guler i giocatori più efficaci della Turchia"
- 11:16 Vicario-Inter, priorità reciproca in attesa della trattativa. Su Andrey Santos continuerà il monitoraggio
- 11:02 SM - Real Madrid, qualche dubbio su Nico Paz. Perché Como e Inter possono sperare
- 10:48 Da apprendista a prima opzione offensiva: in attesa di Lautaro, l'Inter si aggrappa ai muscoli di Pio Esposito
- 10:34 Assemblea di Lega, iniziato l'iter per un nuovo codice comportamentale per giocatori e club
- 10:20 AIA, Zappi presenta nuovo ricorso al Collegio di Garanzia contro l'inibizione di 13 mesi
- 10:06 Condò: "Chivu ha perso un'occasione su Bastoni-Kalulu. Ma la Roma può segnare la svolta perché..."
- 09:52 Bergomi: "L'Inter in vetta è quasi un miracolo. Lautaro fondamentale, ma..."
- 09:38 Grosso: "Puntare di più e prima sugli italiani. Risultati nelle Coppe dicono che..."
- 09:24 TS - Crisi Inter? Chivu sta andando meglio di Inzaghi: i dati. E Pio ricorda il ruolo del primo Balotelli
- 09:10 CdS - Fiorentina-Inter, Colombo promosso: ecco la spiegazione dei vertici arbitrali
- 08:56 CdS - Inter, prevale il pensiero positivo ma Chivu premerà su un tasto
- 08:42 Di Natale: "Fame e piedi per terra: più di Toni, Esposito ricorda Van Basten"
- 08:28 GdS - Esposito insegue due record e incalza Kean-Retegui: dal 1' contro l'Irlanda del Nord?
- 08:14 GdS - Scudetto, le vecchie glorie votano sì: "Nessuna crisi e ora torna Lautaro, l'Inter ce la farà"
- 08:00 GdS - Lautaro contro la crisi: due settimane per essere in campo con la Roma. E per il futuro...
- 00:00 Marotta di' qualcosa da interista!
Lunedì 23 mar
- 23:57 Taremi, gesto simbolico in una fase storica tribolata: l'iraniano scambia la maglia con l'israeliano Naor
- 23:42 Sabatini: "Scelgo Chivu su Conte, Allegri e Gasperini. Ha idee chiare e non propone calcio dei sogni"
- 23:29 Dolomiti Bellunesi, Mondonico: "Sono interista, mi fa piacere aver segnato a Monza"
- 23:15 Ventola: "La Fiorentina ha meritato il pareggio con l'Inter, che non era in grande forma"
- 23:01 Cassano: "Sorpreso in negativo dall'Inter, campionato indegno della Fiorentina. Fagioli? Da Nazionale cantanti"
- 22:47 Adani: "L'Inter ieri mi è sembrata un po' pigra, la Fiorentina secondo me meritava"
- 22:33 Koeman: "De Vrij ha giocato poco nell'Inter, ma il suo ruolo è molto importante nel gruppo"
- 22:18 I sogni di Diego Coppola: "Preferirei l'Inter a una piccola squadra di Premier, ma a livello di big scelgo le inglesi"
- 22:04 Hagi: "Calhanoglu giocatore esperto e importante. Si è visto quando è mancato col Bodo/Glimt"
- 21:50 In Spagna - Lunin resta tra le alternative per la porta. Il Real Madrid fissa la somma minima per valutare offerte
- 21:35 La Premier League in fila per Thuram: arrivano conferme sull'interesse forte di Newcastle e Aston Villa
- 21:22 Colonnese: "Non credo che si sia riaperto il campionato. Se l'Inter perde questo scudetto, entra nella storia in negativo"
- 21:08 Llorente: "Inter favorita però il Napoli deve credere alla rimonta. Esposito può diventare un grande"
- 20:55 Di Canio pazzo di Esposito: "Mi piace tantissimo, può diventare un Toni. C'è una sola difficoltà"
- 20:40 Marotta: "Io sono un tecnico del calcio, il mio futuro lo vedo lì. In questo sport ci si dimentica delle responsabilità"
- 20:27 Simeone su Ronie: "Lo vedevi e pensavi: 'Ciò che fa non può essere vero'". Poi sulla finale di Parigi...
- 20:12 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 19:57 Panucci: "Solo l'Inter può perdere questo Scudetto. È superiore alle altre e deve dimostrarlo"
- 19:44 Albertini: "Campionato riaperto? L'Inter ha in mano il suo futuro. Ma se dovesse capitare l'impensabile..."
- 19:29 Rakitic: "Sucic? Bellissimo vederlo giocare in una squadra come l'Inter, ha qualità"
- 19:14 Cambio di programma per l'Argentina: niente Guatemala, il 31 test contro lo Zambia (senza Lautaro)
- 19:00 Rivivi la diretta! SALOTTO CALDISSIMO! Campionato "RIAPERTO", MAROTTA ignora i TORTI ARBITRALI contro l'INTER
- 18:45 Shevchenko: "Il campionato si decide partita per partita. Ma se il Milan sta vicino all'Inter..."
- 18:30 Sky - Bastoni lavora sul campo a Coverciano. E a Gattuso dice: "La situazione è gestibile"
- 18:15 Il pensiero di Stramaccioni sintetizza il disastro arbitrale. Abisso è il simbolo della mancanza di coerenza
- 18:01 Settore giovanile, cinque vittorie e due sconfitte il bilancio del week-end: spicca la rimonta della Primavera sulla Lazio
- 17:48 Ronaldo racconta Simeone: "In allenamento mi dava calci durissimi. Già all'Inter voleva il meglio da tutti"