Presente al Palermo Football Meeting, l'agente di mercato Crescenzo Cecere si è fermato a rispondere anche sulle questioni di mercato che hanno riguardato e riguarderanno l'Inter: "Come me mai non è andata in porto la trattativa a gennaio tra Moussa Diaby e l'Inter? I club in Arabia Saudita sono molto ambiziosi, hanno immesso molto capitale nel calcio, portare un calciatore in Arabia per loro è molto dispendioso, nel caso di Diaby avevano pagato 70 milioni di euro. Non vogliono regalare i calciatori, nella loro testa e cultura hanno l'idea di fare trading, quindi alle condizioni che l'Inter voleva fare non hanno accettato. Molto semplice, una trattativa che uno ha provato a fare ma alla fine non si è concretizzata".

Akinsanmiro sta facendo bene al Pisa:

"Un ragazzo giovane, che arriva da una delle migliore accademie nigeriane, fu visto al torneo di Viareggio, poi al compimento di 18 anni si è trasferito all'Inter iniziando il suo percorso. L'anno scorso ha giocato alla Sampdoria, adesso è al Pisa, una squadra oggi in difficoltà che sta lottando per salvarsi, ma il ragazzo è giovane, si sta dando da fare e si sta dando da fare e si sta mettendo in mostra con le sue qualità".