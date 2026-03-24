Per adesso Marcus Thuram è ancora nel giro della Nazionale francese, attualmente presente nel gruppo che si è riunito a Clairefontaine per il doppio impegno dei transalpini contro Brasile e Colombia. Ma secondo L'Equipe, che ha fatto il punto sulle posizioni di alcuni calciatori in vista delle convocazioni al Mondiale negli USA, Canada e Messico, l'attaccante dell'Inter non ha la certezza di farne parte.

Vista l'abbondanza nel ruolo, la folta concorrenza e un periodo di forma non esaltante, il quotidiano sportivo francese considera in dubbio la presenza di Thuram nella lista finale di Didier Deschamps.