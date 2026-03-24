Ha ancora senso che l'Inter speri nel colpo Nico Paz, accarezzato per mesi prima che il Real Madrid facesse trapelare l'intenzione di riportarlo a casa? Secondo Sportmediaset la porta non è ancora chiusa, perché bisognerà fare alcune valutazioni. Ad oggi la certezza è che il talentuoso argentino tornerà alla Casa Blanca, visto che verrà esercitato il diritto di recompra pattuito con il Como. Ma questo non significa che il suo futuro sarà a Madrid.

Il classe 2004 svolgerà probabilmente la preparazione, o parte di essa, con le merengues, ma non si esclude possa salutare in tempi brevi. Al Real infatti c'è grande considerazione delle sue qualità, ma permangono dubbi sulla sua capacità di imporsi in un contesto pieno di campioni che inevitabilmente gli toglierebbero spazio. Un problema riscontrato anche con Franco Mastantuono.

Ecco perché il Como, l'Inter eventualmente e altri club possono sperare di avere a disposizione Nico Paz nella prossima stagione. Certo, ci sarà da fare i conti con la valutazione che il Real Madrid farà del cartellino del giocatore.