Cinquanta punti all’ultimo giro di boa e il traguardo playoff sempre più vicino. Dopo il successo nel derby con il Mantova, il Modena di Andrea Sottil è pienamente dentro la corsa per i playoff che valgono un posto in Serie A, con un distacco dalle inseguitrici che resta abbastanza corposo, Sottil e i suoi possono anche provare a sognare un piccolo miglioramento di classifica, vista la sconfitta del Catanzaro a Cesena, che ha riportato i gialloblu a sole due lunghezze di distanza dal quinto posto.
L'emittente locale modenese TvQui sottolinea però come nonostante i buoni risultati ottenuti nelle ultime due uscite, i gialloblu hanno mostrato segni di stanchezza e necessità di ricaricare le batterie. Il reparto più in difficoltà, nelle scorse settimane, è stato il centrocampo, viste le lunghe assenze di Pyythia e Sersanti, ma anche un periodo negativo da parte di Yanis Massolin, il ragazzo che in estate raggiungerà l'Inter, che non è riuscito a replicare quanto di buono fatto vedere nella prima parte di stagione.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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