Alexander Medina, tecnico dell'Estudiantes, ha mostrato tutto il suo orgoglio per la prima convocazione di Tomas Palacios con la Nazionale argentina, parlando dopo la vittoria per 5-0 sul Central Cordoba: "Lo conosco da quando aveva sedici anni, lo abbiamo cresciuto nella prima squadra del Talleres - ha detto in conferenza stampa -. Immaginate la gioia che hanno provato il giocatore, la sua famiglia, il suo entourage e noi. Sono momenti unici; è la sua prima convocazione. Ogni giocatore sogna di giocare per la nazionale del proprio Paese. Lo abbiamo visto molto felice, ed è in nazionale grazie ai suoi compagni di squadra che gli hanno dato una spinta importantissima".

L'Estudiantes, come spiegato da Medina, ha richiesto un permesso speciale all'AFA affinché l'ex difensore dell'Inter potesse giocare contro il Central Córdoba prima di unirsi alla selezione di Scaloni oggi: "Abbiamo parlato con il giocatore e gli abbiamo chiesto l'autorizzazione per essere qui oggi. Voleva giocare, ha dimostrato la sua disponibilità, sa di essere lì per l'Estudiantes e deve rispondere al club, e ha un grande impegno nei confronti della società".