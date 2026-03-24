Ospite sulle frequenze di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha presentato al grande pubblico Kacper Potulski, difensore centrale classe 2007 in forza al Mainz 05 che è stato accostato di recente anche all'Inter: "La Bundesliga sta puntando molto sui giovani - le sue parole -. E' alto 195 centimetri, fisicamente può ricordare Ziółkowski della Roma, però, secondo me, è diverso e ha un margine di miglioramento più ampio. E' un ragazzo interessantissimo, gioca nelle giovanili della nazionale polacca da quando è piccolo. E' cresciuto nel Legia, un'ottima scuola. E' forte di testa, in marcatura, è bravo nell'anticipo e nelle uscite palla al piede. Ha fatto un eccellente percorso arrivando nel gennaio 2025 in prima squadra. Non gioca sempre, ma ha delle potenzialità enormi. Non a caso lo segue l'Inter che cerca ricambi difensivi. Gli scout nerazzurri lo hanno seguito, a me ricorda Jarell Quansah del Leverkusen nei movimenti. Il Magonza ha chiesto 13 milioni di euro, non una base d'asta bassa".