Nell'ultima puntata di 'Open VAR', in onda su DAZN, è stato analizzato anche il caso arbitrale di Fiorentina-Inter, il tocco di braccio di Marin Pongracic nell'area viola sul cross di Denzel Dumfries, al minuto 8, quando il risultato era sull'1-0 per i nerazzurri. In studio, a rappresentare l'AIA, c'è Mauro Tonolini, che si è espresso così sulla decisione di Andrea Colombo e della coppia di varisti composta da Maresca e Massa: "Decisione assolutamente corretta, lettura corretta già dal campo di Colombo che era in ottima posizione e ha valutato in maniera appropriata l'episodio. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocarlo con il tacco e il contatto con il braccio è assolutamente congruo rispetto al movimento. Situazione di non punibilità: corretta la scelta di Colombo che poi è stata avallata dal VAR. Il braccio non è punibile in termini di posizione e dinamica. Il fatto che alle spalle del difensore ci sia Thuram non fa la differenza assolutamente, la valutazione prescinde dal risultato dell'azione successiva".

AUDIO ARBITRO-VAR:

Colombo: "No, no, no. rimbalza ed è attaccato (il braccio, ndr)".

VAR: "Fammi vedere subito il punto di contatto. Sì, lui fa per toglierla (la mano, ndr). Sono d'accordo, Fabio (Maresca, ndr). Fammelo vedere a velocità normale, per me non è rigore. E' un pallone inaspettato, il pallone schizza. La dinamica mi diceva che non fosse rigore. Vedi che lui fa per toglierlo? Comunque è molto vicino al corpo. Check completato, come l'hai vista tu. Bravo, Andrea".

ARBITRO: "Ok, grazie".

VAR: "Il braccio è morbido e poi è molto vicino al corpo. Poi i pallone schizza una volta che ha toccato il terreno e lui fa per toglierlo".