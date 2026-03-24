La grande stagione di Marco Palestra con il Cagliari trova il giusto premio con la convocazione in Nazionale per i delicati playoff che valgono un posto al prossimo Mondiale. Il laterale dell'Atalanta che si sta mettendo in mostra in Sardegna (anche l'Inter tra i club che lo segue) racconta le sue sensazioni ai microfoni di Vivo Azzurro TV: "No, non mi aspettavo la chiamata - ammette -. Anche perché la Nazionale è un sogno, per tutti. Certo comunque, ci credevo e sono molto contento di essere qui".

Il classe 2005 adesso è uno dei giocatori più veloci del nostro campionato, ma c'è stato un periodo in cui era il più lento: "In Under 15, perché ero un po’ più indietro fisicamente rispetto agli altri. Ma i mister non mi hanno mai messo in disparte o fatto sentire in difetto e la famiglia mi è sempre stata accanto".

Poi si torna ancora sulla chiamata azzurra: "Tutti mi hanno accolto benissimo e il ct mi ha messo davvero a mio agio. Le belle parole di Silvio Baldini di ieri su di me? Anche lui mi ha aiutato tanto e dato molti consigli: se sono qua è anche grazie a lui e al suo staff. L'Irlanda del Nord? Una delle gare più importanti degli ultimi anni. Anche se è la prima volta che sono qua, sento l’importanza del match e la responsabilità di vestire questa maglia. Ci stiamo allenando bene, vedo un gruppo concentratissimo ma anche libero mentalmente, perché l’aspetto psicologico può fare la differenza".