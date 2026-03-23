L'Inter è alla ricerca di un nuovo portiere con comprovata esperienza e da tempo ha inserito l'ucraino del Real Madrid Andriy Lunin nella sua lista di priorità, sebbene non sia la prima scelta assoluta come riporta Fichajes.net. L'ex Dnipro e Real Oviedo è apprezzato per il suo profilo: giovane, con esperienza in partite di alto livello e ampi margini di crescita, caratteristiche che si adattano perfettamente al progetto della squadra italiana. Il Real Madrid è consapevole di questo interesse e non esclude di valutare offerte che si avvicinino ai 30 milioni di euro, cifra considerata ragionevole per il giocatore.

La cifra di 30 milioni di euro non è casuale. L'Inter considera tale importo il limite massimo per un trasferimento ritenuto strategico per il futuro. L'Inter non vuole affrettare le cose, pur tenendo d'occhio l'evoluzione della situazione dell'estremo ucraino, consapevole che la sua situazione potrebbe evolversi in base alle sue prestazioni. In Italia sono convinti che il portiere del Real Madrid sia un'opzione valida, ma non l'unica, quindi aspetteranno la fine della stagione per prendere una decisione definitiva. Il rendimento del portiere in questo rush finale sarà cruciale, sia per convincere il Real Madrid a trattenerlo, sia per alimentare ulteriormente l'interesse del club italiano.