Fabio Grosso parla oggi attraverso le colonne de La Repubblica. "Com’è cambiata la serie A rispetto a quando giocavo? Qualcosa si è perso, dal punto di vista tecnico. I risultati nelle Coppe ci dicono che dobbiamo tornare a crescere. In campo serve coraggio. La colpa è anche di noi allenatori e dei club, che selezionano i ragazzi per caratteristiche fisiche, dimenticando che al centro del nostro sport c’è il pallone", dice l'allenatore del Sassuolo.

"In A gli italiani sono sempre meno? Dobbiamo puntarci di più e prima, quando sono piccoli. Ne gioverebbe la Nazionale - dice ancora Grosso, che poi fa una confessione riguardo al rigore decisivo del Mondiale 2006 - Quando lo riguardo, a volte ho paura che non entri. Ma è solo un istante, per fortuna. Sappiamo tutti com’è andata".