Che Oumar Solet, difensore francese classe 2000 in forza all'Udinese, sia da tempo un profilo gradito all'Inter in chiave mercato per la prossima stagione, non è un mistero. E sponda friulana non pare esserci preclusione a parlarne, come fa intendere il presidente Giampaolo Pozzo nel corso di un'intervista a 'La Politica nel Pallone' su Radio GR Parlamento, alla domanda se possano bastare 25 milioni per portarlo via: "Nelle trattative è difficile stabilire un prezzo, non mi sento di fare un prezzo, non siamo alla Borsa. Ci sono margini difficili da stabilire, scambi eventuali di giocatori... Lui è molto importante per la difesa, si vede, è molto bravo e fa un lavoro molto valido".