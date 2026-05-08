Come consuetudine, l'immediata vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter sarà contraddistinta dalla riunione dei club di Serie A presso il Salone d'Onore del CONI. L'assemblea è stata convocata per mercoledì 13 maggio presso il Salone d'Onore del CONI in Piazza Lauro de Bosis, 15 a Roma alle ore 12.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.30 in seconda convocazione.

Sezione: News / Data: Ven 08 maggio 2026 alle 23:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.