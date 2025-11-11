La Nazionale Italiana di Para Ice Hockey, reduce dalla gloriosa vittoria del Mondiale Gruppo B, è stata celebrata per ben due volte nello storico Stadio San Siro. Gli Azzurri sono stati infatti ospiti d'onore prima del Milan poi dell'Inter, che hanno celebrato il loro successo: i giocatori hanno assistito domenica a Inter-Lazio, alla presenza degli Ambassador di Fondazione Milano Cortina 2026 Alessandro Andreoni e Gabriele Lanza che hanno accompagnato i giocatori Matteo Remotti Marnini, Santino Stillitano, Roberto Radice, Davide Cesano e l’attrezzista Daniele Toppan.

Le due iniziative con Milan e Inter non sono state solo momenti celebrativi, ma hanno rappresentato un significativo episodio di sinergia tra il mondo del calcio e quello del Para Ice Hockey.