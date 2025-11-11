Intervenuto nel corso della trasmissione 'Cose Scomode' su Aura Sport, l'ex attaccante Luca Toni ha parlato della lotta scudetto in Serie A, rispondendo particolarmente sulle due squadre in cima alla classifica ovvero Inter e Roma: "L'unica squadra che può fare il vuoto in Serie A è l’Inter, ma tutto dipenderà da quanto andrà avanti in Champions League" ha detto sulla squadra di Cristian Chivu che secondo l’ex centravanti dovrà affrontare un importante percorso europeo che sulla squadra avrà un impatto determinante.

Sulla Roma:

"La Roma comunque è lì e darà noia a tutti, andranno a due mila con Gasperini" ha aggiunto sui giallorossi.