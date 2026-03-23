Intervenuto in conferenza stampa nel primo giorno di raduno della squadra Oranje, il CT della Nazionale dei Paesi Bassi ha spiegato che le convocazioni in vista dei Mondiali 2026 si baseranno anche sul carattere e anche su una certa forma di lealtà. Anche in base a quello che ha imparato dagli Europei in Germania. "Quando partecipi a un grande torneo con un gruppo di 26 persone – cosa che non ho vissuto da giocatore perché allora sei concentrato su te stesso – dopo due o tre settimane subentra la delusione. Poi c'è l'idea della formazione titolare, delle sostituzioni e dei giocatori che non entrano. A quel punto è difficile rimanere super motivati ​​e dare energia ogni giorno. Alcuni questo aspetto lo gestiscono più facilmente di altri".

Anche l'esperienza e il carisma saranno parametri importanti, e qui Koeman fa due esempi: "Bisogna anche considerare la gerarchia all'interno del gruppo. Se c'è un giocatore esperto, non è necessario che giochi tutte le partite. Nathan Aké non ha giocato molto, ma lo ha fatto lo scorso fine settimana e poi ha vinto la coppa. Questo è positivo perché considero il suo ruolo nel gruppo importante. È uno che sa cosa ci si aspetta da lui. Stefan de Vrij ha giocato ancora meno all'Inter, ma il suo ruolo è molto importante nel gruppo. Alla fine prenderò una decisione in merito".