Da Firenze, dove si è tenuta la nuova tappa del tour di 'Viva el Futbol', Lele Adani è tornato a parlare della sfida di ieri sera tra Fiorentina e Inter: "Una bella partita. L’ho detto anche alla Domenica Sportiva: secondo me la Fiorentina meritava. Ha avuto anche la responsabilità di non trasformare alcune situazioni potenzialmente pericolose in vere occasioni da gol. L’Inter mi è sembrata un po’ pigra, poco reattiva nelle due fasi, mentre la Fiorentina era pienamente in partita. Avrebbe potuto produrre ancora di più, anche se ha tirato molto in porta. Negli ultimi due mesi, comunque, è una delle partite più complete della Fiorentina".