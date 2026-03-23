Sorpreso dalla prova della Fiorentina contro l'Inter? Antonio Cassano offre la sua versione dei fatti dal Teatro Verdi di Firenze, dove si è tenuta la nuova tappa di 'Viva el Futbol'. Col suo consueto stile: "La Fiorentina mi ha deluso per tutto l’anno. Non può stare così in basso: dovrebbe essere tra le prime sei o sette. Non è una questione di una o tre partite: su trenta gare, venticinque sono state brutte e solo cinque discrete. Non mi ha sorpreso la Fiorentina, semmai mi ha sorpreso in negativo l’Inter. Però resta il fatto che la Fiorentina non può lottare per la retrocessione".

Ci si aspettava che la differenza in classifica si vedesse di più, invece la Fiorentina ha giocato alla pari.

"Sì, ma conta poco 'giocare alla pari'. Se l’Inter segna il secondo gol, la partita è finita. Le parole contano poco: dovevate stare sesti o settimi. Invece avete fatto un campionato indegno".

Tra i giocatori in forma c’è Fagioli, qualcuno lo vedrebbe anche in Nazionale. Cosa ne pensi?

"In Nazionale cantanti, forse. Ma in base a cosa dovrebbe andarci? Solo per la condizione fisica? Allora può fare atletica. Per me Fagioli è scarso. Se per altri è bravo, è un problema loro".