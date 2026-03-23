Anche Nicola Ventola ha partecipato all’evento 'Viva el Futbol' al Teatro Verdi di Firenze, dove ha commentato la partita tra Fiorentina e Inter: "Deluso del pareggio da interista? No. È stata una partita in cui la Fiorentina ha meritato il pareggio: ha creato molto. L’Inter non era in grande forma fisica e, essendo una squadra piuttosto monotematica, ha bisogno di stare bene fisicamente. Avendo avuto un calo, ne ha risentito, mentre la Fiorentina ha disputato un’ottima gara. Dopo tante difficoltà, con una squadra che appariva poco compatta e a tratti individualista, nei momenti più complicati si è ricompattata e ora sta ottenendo risultati con prestazioni migliori. Tra la partita con la Cremonese e quella con l’Inter ho visto un netto passo avanti".

Sembrava quasi che fosse stata l’Inter a giocare in settimana e non la Fiorentina: la squadra di Vanoli stava meglio fisicamente?

"Quando stai bene fisicamente, anche dopo essere andato sotto subito, riesci comunque a reagire. La Fiorentina ci ha creduto, stava bene e quando sei in condizione arrivano anche giocate tecniche importanti".