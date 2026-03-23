"Chi scelgo tra Cristian Chivu, Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini? Dico Chivu, ho seguito il suo lavoro a Parma e ha fatto un grande lavoro. Ha personalità e idee chiare. È un pragmatico, non va in giro a proporre il calcio dei sogni. Fa quel che deve fare un allenatore. Ha empatia col gruppo, una carriera importante da calciatore ed è pronto a confrontarsi con lo spogliatoio con il giusto equilibrio". È quanto afferma Walter Sabatini, ex dirigente dell'Inter, intervenuto su Sky Sport.

Sul momento dell'Inter: squadra troppo stanca?

"Non credo alla stanchezza nelle squadre, credo a qualche flessione psicologica collettiva. La stanchezza non può essere un motivo per non vincere le partite. C'è stata una flessione collettiva e non dimentichiamoci l'assenza di Lautaro Martinez che è un leader tecnico e carismatico. È un giocatore che conta e conta molto".