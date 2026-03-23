"Chi scelgo tra Cristian Chivu, Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini? Dico Chivu, ho seguito il suo lavoro a Parma e ha fatto un grande lavoro. Ha personalità e idee chiare. È un pragmatico, non va in giro a proporre il calcio dei sogni. Fa quel che deve fare un allenatore. Ha empatia col gruppo, una carriera importante da calciatore ed è pronto a confrontarsi con lo spogliatoio con il giusto equilibrio". È quanto afferma Walter Sabatini, ex dirigente dell'Inter, intervenuto su Sky Sport.

Sul momento dell'Inter: squadra troppo stanca?
"Non credo alla stanchezza nelle squadre, credo a qualche flessione psicologica collettiva. La stanchezza non può essere un motivo per non vincere le partite. C'è stata una flessione collettiva e non dimentichiamoci l'assenza di Lautaro Martinez che è un leader tecnico e carismatico. È un giocatore che conta e conta molto".

Sezione: Focus / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 23:42 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.