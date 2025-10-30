L'ex calciatore Antonio Paganin commenta così ai microfoni di TMW Radio il momento dell'Inter dopo la vittoria contro la Fiorentina: "È l'Inter di Chivu - ha esordito -. Lo è nella comunicazione, nel modo in cui gestisce lo spogliatoio. I giocatori si riconoscono in questo tipo di gestione ed è evidente come Chivu abbia in mano il gruppo. ieri è stato bellissimo vedere giocare l'Inter e con i ricambi dalla panchina non si abbassa mai la qualità. Personalmente mi diverto a vederli giocare".