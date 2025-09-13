Ricomincia il campionato per l’Inter, e ricomincia in una maniera che più roboante non si può: è arrivato infatti il momento della prima grande sfida di questa stagione, che vede i nerazzurri attesi all’Allianz Stadium dalla Juventus di Igor Tudor. Trasferta storicamente scomoda e che negli ultimi anni di soddisfazioni ne ha date decisamente poche ai nerazzurri, non certo il terreno più agevole per risalire la china dopo l’amaro stop interno contro l’Udinese. Ma la formazione di Cristian Chivu deve cercare di prevenire le ansie e le turbolenze che potrebbero stagliarsi ulteriormente all’orizzonte in caso di mancato risultato, anche per arrivare un po’ più sereni al debutto in Champions League di mercoledì. Fischio d’inizio dell’arbitro Andrea Colombo alle 18: segui con noi di FcInterNews.it questa sempre elettrizzante sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

17.13 - Arriva anche il momento dei portieri della Juventus.

17.11 - Entrano in campo i portieri dell'Inter per il riscaldamento.

17.06 - Nella Juventus, fiducia dall'inizio a Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners, con Kenan Yildiz a completare il tridente offensivo. Khéphren Thuram è pronto a incrociare le armi col fratello Marcus.

17.04 - È ufficiale quindi la novità tanto attesa in casa nerazzurra, con l'inserimento dal primo minuto di Manuel Akanji, il nazionale svizzero arrivo delle ultime ore di mercato. Altra novità è la scelta di Carlos Augusto sulla fascia sinistra in luogo di Federico Dimarco. Lautaro Martinez, arrivato per ultimo dagli impegni con l'Argentina, è regolarmente al suo posto lì davanti insieme a Marcus Thuram.

16.58 - Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Inter:

JUVENTUS (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Kelly; 15 Kalulu, 5 Locatelli, 19 K. Thuram, 22 McKennie; 8 Koopmeiners, 10 Yildiz; 9 Vlahovic.



In panchina: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 30 David, 32 Cabal.

Allenatore: Igor Tudor.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Peretti - Perrotti. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Abisso