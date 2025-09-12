Il derby d'Italia, in programma a Torino domani alle 18, è una sfida tra due squadre con umori diversi: la Juventus, a punteggio pieno dopo due vittorie, appare in crescita e in fiducia, mentre l'Inter, sconfitta a San Siro dall'Udinese, ha bisogno di ritrovarsi. Partita da tripla nelle quote dei bookmaker. I nerazzurri hanno vinto solo una volta nelle ultime sei gare di Serie A contro i bianconeri, a febbraio 2024, e solo una volta all'Allianz Stadium ad aprile 2022. Il colpo esterno degli uomini di Christian Chivu è in leggero vantaggio su Planetwin365, a 2,75, contro il 2,80 del segno «1», mentre su Snai è parità perfetta a 2,80, con il pareggio a 2,90. L'Under, uscito ben otto volte negli ultimi dieci scontri diretti, prevale, a 1,65, sull'Over, indicato a 2,10. Fra i risultati esatti in “pole”, in lavagna, l'1-1 (come a novembre 2023) a 5,50, seguito dallo 0-1 (come ad aprile 2022) a 7,50 e dall'1-0, esito dell'ultimo precedente, visto a 7,75. Con la Juventus ancora a zero reti subite in campionato, il Goal, a 1,77, precede il NoGoal, a 1,97 volte la posta.

Nel ballottaggio fra gli attaccanti bianconeri, Igor Tudor dovrebbe preferire ancora una volta il neoacquisto Jonathan David a Dusan Vlahovic, nonostante i due centri del serbo nelle prime due giornate. Un duello che si ripropone anche nelle quote gol dove i due comandano a 3,25. In evidenza anche Kenan Yildiz, a 4,50, autore di una doppietta nel 4-4 dell'ottobre 2024 a San Siro. Fra gli ospiti Lautaro Martinez, proposto a a 3,50, andato a segno solo due volte contro la Juventus in 14 sfide di Serie A. In scia il compagno di reparto Marcus Thuram, offerto a 4,25.