Igor Tudor non modifica l'impianto della sua Juventus (3-4-2-1), ma ritocca il reparto offensivo: secondo Gazzetta.it, Dusan Vlahovic sarà titolare contro l'Inter. Il centravanti serbo classe 2000 ha vissuto un'estate turbolenta e l'addio al bianconero sembrava essere molto concreto. Poi il mercato non ha cambiato la sua situazione e nelle prime due giornate di A sono arrivati anche due gol che hanno contribuito ad aumentare la fiducia per il prosieguo della stagione. E ora contro l'Inter guiderà il reparto offensivo.