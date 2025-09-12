Edoardo Bove saluta la Fiorentina. Il prestito del centrocampista di proprietà della Roma è terminato da diverso tempo, ma soltanto oggi il centrocampista, che ha dovuto fermarsi a causa del malore accusato durante la partita contro l'Inter, ha deciso di salutare una società e una piazza capace di stargli vicino in quello che definisce il momento più difficile della sua vita. Questo il messaggio: "Cara Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi… Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!".

Il messaggio si chiude con una dedica alla città di Firenze: "Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato! Firenze, sei stata due volte Rinascita. Edoardo".