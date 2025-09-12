Massimo Orlando, interpellato da TMW Radio, ha parlato così della prospettiva sul derby d'Italia in programma domani sera: "L'Inter non può permettersi di perdere, perché sei l'Inter, c'è la Juve e vai a -6 così. E si creerebbe una situazione di sfiducia attorno alla squadra e al tecnico. Credo debba mettere dentro la squadra come giocava con Inzaghi, non deve provare qualcosa di suo ora, non è nelle condizioni. Deve ritrovare l'entusiasmo degli anni scorsi".