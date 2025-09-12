Fresco di patentino UEFA Pro, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, affronterà domani il Parma di un altro tecnico debuttante in Serie A, il giovanissimo Carlos Cuesta. E sul ruolo dei giovani allenatori in questa Serie A Pisacane dedica un focus nella conferenza stampa della vigilia: "io e Cuesta non ci conosciamo, ma di lui so tutto, lo stimo molto. Ha un'energia pazzesca che trasmette alla squadra. Io, lui, Cristian Chivu e Cesc Fabregas abbiamo pesi e responsabilità di dimostrare quello che possono dare le nuove leve: abbiamo, oltre il compito di guidare una squadra, anche questa missione da portare avanti".