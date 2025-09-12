La nuova carta del 'Comitato Sì Meazza' per difendere la propria posizione sul vincolo per il secondo anello di San Siro arriva dall'infinito archivio delle teche della RAI. All'interno della vastissima documentazione della TV di Stato ci sarabbero anche le immagini di quella famosa amichevole tra Inter e Milan del settembre 1955, dove si vede lo stadio pieno di tifosi, seduti nel primo e secondo anello. Un documento che potrebbe rivelarsi decisivo nel fare chiarezza su un punto chiave per il futuro dell'area. Ricordiamo che per Comune e Soprintendenza il vincolo maturerà il 10 novembre; per il comitato sì Meazza è già scattato.

Palazzo Marino intanto prosegue sulla strada della vendita ai due club della città. La cessione a privati - ha chiarito la Soprintendenza - non farebbe maturare il vincolo. "Siamo tranquilli, abbiamo rispettato le regole" assicura il sindaco Beppe Sala parlando dei ricorsi presentati dai comitati e dei fascicoli aperti in procura.