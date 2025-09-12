L’ottava edizione del Festival dello Sport è alle porte: la consueta kermesse organizzata da RCS Sport avrà luogo come di consueto a Trento dal 9 al 12 ottobre e accoglierà tantissimi protagonisti del mondo dello sport del passato e del presente. Tra i nomi annunciati durante la presentazione avvenuta a Milano, anche i palloni d’oro Michel Platini, Lothar Matthäus e poi Zlatan Ibrahimovic e David Trezeguet; ci sarà anche Julio Velasco, reduce dal trionfo con l’Italia femminile al Mondiale di pallavolo.

Ma saliranno sul palco anche protagonisti del calcio di oggi come il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan e l'allenatore del Genoa Patrick Vieira. Presenti i campioni degli sport invernali, in un’edizione che farà percepire forte l’imminenza dei Giochi di Milano Cortina 2026. Nella start list anche una stella della NBA del passato come Michael Cooper e un mito dell’automobilismo come Mario Andretti.