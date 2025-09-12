Dopo un solo anno, Joao Mario lascia il Besiktas per tentare l'avventura nella Super League greca: l'ex centrocampista dell'Inter è infatti un nuovo giocatore dell'AEK Atene, club dove approda con la formula del prestito. Dopo l'ufficialità, il portoghese ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da neo giallonero al canale ufficiale del club: "Abbiamo l'ambizione di diventare campioni quest'anno. Credo nel lavoro dell'allenatore e nell'eccellente gruppo di giocatori. Voglio dare il mio contributo con esperienza, qualità, gol e assist. Lo stadio è bellissimo e non vedo l'ora di vederlo pieno per le mie prime partite".

Joao Mario ha espresso la sua gratitudine al direttore tecnico Javier Ribalta e all'allenatore Marko Nikolic, che conosceva già in passato: "Per me è stato importante che mi conoscesse e che potessimo lavorare di nuovo insieme".