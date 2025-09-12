Il Lecco di Federico Valente potrà godere su un buon supporto nella trasferta di domenica pomeriggio all'U-Power Stadium di Monza per il match contro l'Inter U23 degli ex Riccardo Melgrati e Jan Zuberek. Le prime proiezioni vanno oltre quota 300 biglietti venduti. Saranno presenti anche i gruppi organizzati della calda tifoseria bluceleste. 

Sezione: L'avversario / Data: Ven 12 settembre 2025 alle 23:16 / Fonte: LCN Sport
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print