Dopo la sosta per le nazionali, ecco che Benjamin Pavard è pronto alla sua prima apparizione con la maglia del Marsiglia. Tra cinque minuti inizia la sfida contro il Lorient, valida per la 4a giornata del campionato francese. Il tecnico dell'OM, Roberto De Zerbi, ha deciso di schierare il difensore ex Inter dal 1', nella difesa a quattro, in coppia centrale con Aguerd; la retroguardia è completata dai terzini Murillo e Medina.