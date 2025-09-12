Intervistato da Il Mattino, l'esperto dirigente Pierpaolo Marino viene interpellato sulla stagione che attende il Napoli e sul possibile sviluppo del campionato: "Ormai si può dire che il Napoli è a tutti gli effetti al livello delle altre ben noto, di squadre del Nord come Milan, Juventus o Inter. La prova? Il comportamento avuto questa estate dopo lo scudetto appena conquistato. Sono andati a prendere calciatori forti, hanno seguito la strada tracciata da Conte per rinforzarsi nella maniera più giusta".
Sezione: News / Data: Ven 12 settembre 2025 alle 23:45
Autore: Stefano Bertocchi
Autore: Stefano Bertocchi
Altre notizie - News
Domani debutta la Refcam, il sindacato arbitri protesta: "Aumentano le pressioni, serve adeguato compenso"
Altre notizie
Sabato 13 set
- 00:20 Qui Juventus - Tudor sceglie Vlahovic: il serbo sarà titolare contro l'Inter
- 00:00 A Torino con l'usato sicuro
Venerdì 12 set
- 23:58 Abodi: "Per Euro 2032 competizione meravigliosa. Questo torneo ha smosso le coscienze"
- 23:45 Marino: "Il Napoli è a tutti gli effetti al livello di squadre come Inter, Milan e Juventus"
- 23:30 Pavard: "A Marsiglia mi trovo bene, qui è tutto fantastico. Il mio arrivo qui? Tutto si è velocizzato a fine mercato"
- 23:16 Domenica il Lecco affronterà l'Inter U23: attesi oltre 300 tifosi blucelesti all'U-Power Stadium
- 23:01 Buonissima la prima per Pavard al Marsiglia: gol e poker al Lorient. Benji in campo 78 minuti
- 22:47 M. Orlando: "L'Inter non può permettersi di perdere, l'ambiente deve ritrovare entusiasmo"
- 22:33 Juventus-Inter, in campo i veri Barella e Calhanoglu? I numeri sono incoraggianti
- 22:20 Joao Mario passa all'AEK Atene: "Vogliamo vincere il campionato. Io contribuirò con gol ed esperienza"
- 22:06 Vincolo San Siro, il fronte del no alla demolizione si gioca la carta delle immagini RAI
- 21:52 Domani debutta la Refcam, il sindacato arbitri protesta: "Aumentano le pressioni, serve adeguato compenso"
- 21:38 Capello: "Calhanoglu forse preoccupato da cose fuori campo, Barella mediocre con Israele. Chivu deve..."
- 21:23 Juventus-Inter, per i bookies una sfida da tripla. Anche se la quota più bassa è per l'1-1
- 21:09 Pavard, venti minuti ed è già gol: il nuovo giocatore del Marsiglia segna alla prima con la maglia dei Phocéens
- 20:55 Union Saint-Gilloise, il tecnico Pocognoli annuncia un lungo forfait: "Fuseini dovrà operarsi"
- 20:40 Marsiglia, Pavard subito titolare in Ligue 1: De Zerbi lo schiera dal 1' nella sfida al Lorient
- 20:26 Il saluto di Bove alla Fiorentina e a Firenze: "Mi piace pensare che la storia non finisca qui"
- 20:11 Festival dello Sport 2025, appuntamento a Trento dal 9 ottobre: sul palco anche Mkhitaryan
- 19:58 Cagliari, Pisacane: "Io, Chivu, Cuesta e Fabregas abbiamo una missione da portare avanti"
- 19:43 Inter prima in Serie A per conclusioni tentate nelle prime due giornate. Dati incoraggianti per l'attacco
- 19:29 Atalanta, Lookman tornato a Zingonia. Ma per il rientro nel gruppo di Juric deve ancora attendere
- 19:14 La UEFA 'grazia' il tecnico del Barcellona Hansi Flick: tolta la squalifica per i fatti di San Siro
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di JUVENTUS-INTER: la CONFERENZA di CHIVU e le ULTIMISSIME di FORMAZIONE
- 18:52 Ajax, parla Heitinga: "La Champions è fantastica, ma prima pensiamo al PEC Zwolle"
- 18:38 videoL'Inter si carica per la sfida contro la Juventus: "Non è solo una partita, è la partita"
- 18:24 videoBenji il gentile: Pavard saluta tutti i giornalisti in sala stampa
- 18:09 Juventus-Inter, in arrivo il 185esimo Derby d'Italia in Serie A: i precedenti sono a favore dei bianconeri
- 17:55 Italia U16, doppio test di lusso contro la Spagna: due interisti nella lista del ct Pasqual
- 17:41 Serie C, ufficiali gli anticipi e posticipi dalla 8ª alla 16ª giornata: il calendario dell'Inter U23
- 17:27 Arsenal, Arteta lancia un indizio su Gabriel Jesus in vista del match contro l'Inter: "Ecco quando dovrebbe tornare"
- 17:13 Napoli, Conte: "È il momento della verità. Sarà l'anno più complesso, la mia esperienza mi porta a dire questo"
- 16:58 Chauvin e i francesi dell'Inter: "Thuram decisivo, Bonny ha fame. Diouf? L'ho seguito per 7 anni, lascerà il segno"
- 16:44 Lecco, Valente: "L'Inter U23 ha qualità individuale veramente elevata. Dovremo essere pronti alle transizioni"
- 16:30 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 16:16 Guardiola: "Akanji è tra i giocatori che ci hanno aiutato a essere il club che siamo, gli auguro il meglio"
- 16:02 Lautaro e il sortilegio Juventus: solo contro il Genoa ha un peggior rapporto gol-minuti giocati
- 15:48 Atletico Madrid, Simeone 'risponde' a Cerezo: "Se il presidente dice che siamo una squadra da titolo..."
- 15:33 Juventus, Tudor: "Inter la più forte d'Italia negli ultimi anni. Conceicao da 50/50, Openda può partire dall'inizio"
- 15:19 Collovati: "Inter, punto interrogativo sul valore di Chivu. E sul mercato servivano rinforzi in difesa"
- 15:05 Amorim spiega l'addio di Onana: "All'Inter ha fatto grandi cose, ma noi e lui abbiamo capito che..."
- 14:50 Terza giornata di Serie A, la Lega Calcio torna in campo con Legambiente per 'Puliamo il Mondo': le iniziative
- 14:35 "Non sono qui per stravolgere': Chivu spiega la sua idea di Inter, tra certezze passate e aggiunte future
- 14:21 Chivu difende Bisseck: "È facile giudicare, io l'ho scelto per un motivo. Se al primo errore ti lanciano le pietre..."
- 14:07 Lotta scudetto, Pioli mette pressione al Napoli: "Anche quest'anno sono i favoriti"
- 13:54 Chivu: "Non carichiamo più di tanto Juve-Inter, serve la giusta serenità. Calhanoglu? Ha scelto di restare"
- 13:52 Serie A, va a Nicola il primo 'Coach of the Month' stagionale. De Siervo: "Ben oltre l’etichetta di ‘specialista delle salvezze’"
- 13:38 Footy Headlines - Strisce a zig-zag e loghi in giallo intenso: le prime immagini della maglia Home dell'Inter 2026/27
- 13:24 Toldo: "Chivu è arrivato all'Inter presto perché ha qualità". Poi racconta il suo derby d'Italia del cuore
- 13:10 Bayern Monaco, Freund sul rinnovo di Dayot Upamecano: "Non c'è una scadenza. Speriamo rimanga con noi a lungo"
- 12:56 Milan, Rabiot non si nasconde: "Sono venuto qui per vincere lo scudetto"
- 12:42 Amoruso: "Derby d'Italia importante per acquisire maggiore sicurezza. Chivu? Compito arduo, ma può fare bene"
- 12:28 UFFICIALE - L'ex interista Gagliardini si trasferisce all'Hellas Verona: i termini dell'accordo
- 12:28 OM-Lorient, prima convocazione per Pavard: l'ex difensore dell'Inter tra i 21 convocati di De Zerbi
- 12:14 Damiani: "Derby d'Italia, Juve e Inter partono alla pari. Bremer-Thuram scontro tra titani, forse sarà il duello decisivo"
- 12:00 -1 a JUVE-INTER, le PROBABILI FORMAZIONI: CHIVU non rischia. AKANJI la svolta in DIFESA?
- 11:45 Betsson Player of the Month di agosto: i tifosi dell'Inter scelgono Lautaro Martinez
- 11:30 CdS - Mercato: avanzati 25 milioni di euro. Akanji non basta? Sul taccuino c'è Ordoñez
- 11:16 CdS - Chivu va sul sicuro e lancia Akanji: la probabile formazione
- 11:02 Capello: "Domani importante soprattutto per la Juve. Inter, il problema per Chivu. Akanji mi piace tantissimo"
- 10:48 Genoa, Frendrup: "Le voci di mercato? Ho fatto l'abitudine. Dico che..."
- 10:34 Farioli: "Un ritorno in Italia? Non lo escludo, ma andarsene è stato fondamentale"
- 10:20 La Repubblica - I fratelli Thuram avversari in Juve-Inter: storia e aneddoti tra club e nazionale
- 10:06 TS - L'Inter ritrova i cinque azzurri: il "borsino" tra alti e bassi e un osservato speciale
- 09:52 Serena: "Mercato Inter? I nomi giusti erano altri. Juve avanti nel pronostico"
- 09:38 TS - Inter, Ordóñez costa già molto e il prezzo salirà. Due le alternative in difesa
- 09:24 TS - Trofei ed esperienza, l'Inter a Torino punta sul curriculum: il confronto con la Juve
- 09:10 Qui Juve - Conceiçao out, pronto Koopmeiners: la probabile formazione di Tudor
- 08:56 Atalanta, il ds D'Amico: "Lookman come Koopmeiners? Casi molto simili e non piacevoli da vivere"
- 08:42 Stramaccioni: "Juve-Inter va oltre qualsiasi etichetta. Tudor sta funzionando, Chivu ha ereditato una situazione difficile. Akanji? Che colpo!"