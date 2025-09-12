Intervistato da Il Mattino, l'esperto dirigente Pierpaolo Marino viene interpellato sulla stagione che attende il Napoli e sul possibile sviluppo del campionato: "Ormai si può dire che il Napoli è a tutti gli effetti al livello delle altre ben noto, di squadre del Nord come Milan, Juventus o Inter. La prova? Il comportamento avuto questa estate dopo lo scudetto appena conquistato. Sono andati a prendere calciatori forti, hanno seguito la strada tracciata da Conte per rinforzarsi nella maniera più giusta".