Buona, anzi buonissima la prima di Benjamin Pavard con la maglia del Marsiglia. La truppa di De Zerbi schianta il Lorient con un poker senza discussioni che rilancia le ambizioni dell'OM dopo il ko con il Lione prima della sosta per le nazionali. Stappa l'incontro il rigore trasformato da Grenwood, dunque il raddoppio di testa dell'ex difensore interista al minuto 20 del primo tempo. Poco dopo la mezz'ora anche il tris siglato da Gomes e in pieno recupero il sigillo di Aguerd.

Pavard è rimasto in campo 78' (sostituito da Vermeeren) e si è ben disimpegnato nella retroguardia al fianco di Aguerd.