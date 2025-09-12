Venti minuti. Tanti ne sono bastati a Benjamin Pavard per trovare la sua prima rete con la maglia dell'Olympique Marsiglia. Il difensore fresco di arrivo dall'Inter alla corte di Roberto De Zerbi ha trovato il suo primo sigillo con la maglia biancoceleste dei Phocéens al suo match di debutto al Vélodrome, firmando la rete del momentaneo 2-0 nel match contro il Lorient saltando praticamente da solo di testa su calcio d'angolo. Un gol dalla 'struttura' simile all'unico segnato con la maglia dell'Inter, in Champions League contro il Bayern Monaco. Il vantaggio della squadra marsigliese era arrivato su calcio di rigore segnato da Mason Greenwood.

Ricordiamo che i bretoni sono in dieci praticamente dall'inizio del match per l'espulsione di Darlin Yongwa che ha provocato il rigore del vantaggio dei padroni di casa. Pavard è stato poi ammonito al 26esimo per un fallo su Sambou Soumano.