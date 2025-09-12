Dopo aver affrontato l'Inghilterra a Roma ad agosto, l'Italia U16 si prepara a un altro doppio test amichevole contro la Spagna. Gli azzurrini scenderanno in campo martedì 16 e giovedì 18 settembre alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas. Per l'appuntamento il ct Manuel Pasqual ha convocato 22 calciatori che si raduneranno domenica 14 settembre a Milano, prima della partenza per Madrid: gli interisti presenti in lista sono Umberto Costante (portiere) e Alessandro Foroni (difensore).

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);

Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan);

Centrocampisti: Noham Blandina (Club Brugge), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Badr El Hafid (Atalanta), Francesco Olivieri (Empoli), Edoardo Rastello (Juventus), Paolo Schiffini (Cagliari);

Attaccanti: Niccolò Mattia Barzagli (Fiorentina), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Gabriele Borsa (Milan), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Pietro Salvai (Juventus).