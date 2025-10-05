INTER U23-OSPITALETTO 1-2

Marcatori: La Gumina (I)(rig.) 27', Panatti (O)(rig.) 44', Pavanello (O) 46'

90'+6 - Ultima chance per evitare la sconfitta, dalla bandierina, per l'Inter U23.

90'+4 - Destro di Topalovic da fuori: Sonzogni smanaccia.

90'+2 - Cross di Agbonifo spizzato da Topalovic: blocca Sonzogni.

90'+1 - Si giocherà fino al minuto 96.

90' - Succede di tutto in area dell'Ospitaletto. Kamaté è devastante e arriva al cross. Poi calcia Topalovic, respinto da La Gumina, poi lo stesso La Gumina trova la parata di Sonzogni. Palla in corner.

88' - Espulso Quaresmini. Grande tensione in campo e fuori.

86' - Vecchi manda in campo Lavelli, al posto di Alexiou, una punta per un difensore centrale.

83' - Accenno di rissa davanti alla panchina dell'Ospitaletto. I ragazzi di Vecchi devono essere bravi a mantenere la calma. Angelillo intanto ammonisce Topalovic e Casali, giocatore ospite in panchina.

80' - Iniziano gli ultimi dieci minuti. Ora l'Inter spinge forte, ma non riesce a creare grandi occasioni.

79' - Quaresmini cambia qualcosa. Entra Sinn al posto di Pavanello, che per ora sta decidendo la partita. Vecchi si gioca il tutto per tutto: dentro la rapidità di Agbonifo, fuori Fiordilino

77' - Angolo per l'Inter: ora sono tanti gli uomini nerazzurri che possono trovare la giocata vincente.

75' - Chiamata vincente di Vecchi: Angelillo cambia la sua decisione e Guarneri viene espulso. Ospitaletto in dieci uomini.

74' - Fiordilino è ancora a terra. Per Vecchi però ci sarebbe potuta stare una sanzione più severa. Il mister nerazzurro si gioca quindi la carta FVS.

72' - Ammonito Guarneri. L'esterno ospite si allunga il pallone e colpisce Fiordilino con i tacchetti.

69' - Altro cartellino giallo, questa volta a Spinaccé. Il fallo è l'ultima giocata della sua partita. Entra Zuberek per lui. Bovo invece rileva Kaczmarski. L'Ospitaletto rinuncia a Messaggi, esausto, per Guarneri.

68' - Giallo per Gobbi, reo di aver disturbato Calligaris al momento del rinvio.

64' - Lancio illuminante di Topalovic, Kamaté rientra e crossa: Nessi si rifugia in rimessa laterale.

63' - Dopo circa tre minuti di stop si riparte, ancora con Angelillo in campo.

61' - Problema fisico al polpaccio per l'arbitro Angelillo, trattato a bordocampo dai sanitari nerazzurri.

60' - Ancora Kaczmarski da fuori: tiro forte ma centrale, blocca Sonzogni.

59' - Enorme chance per l'Inter! Kamaté è incontenibile a destra. Il cross del francese, con il piede debole, è preciso. Cocchi sfonda e arriva a colpire schiacciando a terra. La palla sfiora il palo.

57' - Primo giallo della partita: lo becca Gualandris, autore di un fallo su Cocchi.

55' - Inter che ora ci prova da lontano con Cinquegrano. La soluzione dalla distanza però è sbilenca.

53' - Ancora Inter pericolosa. Topalovic imbuca per Cocchi, che con grinta riesce ad impossessarsi della sfera. Il suo cross rasoterra rotola lentamente davanti alla porta ed esce dalla parte opposta.

51' - Grande avvio di secondo tempo dell'Inter! Kamatè a destra spezza il raddoppio e crossa per La Gumina. Sulla palla rasoterra il siciliano si coordina male e spara altissimo.

48' - Kaczmarski ci prova da fuori. Tiro basso che non impensierisce Sonzogni.

47' - Subito nel vivo del gioco Topalovic. Lo sloveno lancia per Cocchi, che crossa. Il tiro di Spinaccé è ribattuto.

21.35 - Vecchi cambia: dentro Topalovic per Stante, Cinquegrano va a fare il terzo di difesa, Kamaté invece fa l'esterno a tutta fascia. Inizia il secondo tempo.

Finisce il primo tempo a Monza. L'Inter U23, che aveva condotto per gran parte del primo tempo, si trova in svantaggio per 1-2. Dopo il rigore di La Gumina non è successo un granché, poi l'Ospitaletto è stato bravo a ribaltare la partita. Al 44' Cinquegrano ha steso Messaggi in area e Panatti non ha sbagliato dagli 11 metri. Poi, quando la prima frazione sembrava destinata a finire in parità, i bresciani hanno sfruttato un calo di concentrazione dell'Inter, con Pavanello che ha messo in rete l'1-2. Ora, dopo un primo tempo in cui avevano gestito senza grossi problemi, i ragazzi di Vecchi sono chiamati a una difficile rimonta.

IL GOL - Momento di sbandamento per l'Inter U23. Messaggi crossa, la palla rimbalza sulla mano di Alexiou e resta lì. Pavanello di punta spinge in porta da centro-area, bresciani avanti.

45+1' - Incredibile a Monza. L'Ospitaletto ha ribaltato la partita. Gol di Pavanello.

IL GOL - Panatti apre il piattone, Calligaris parte presto e viene spiazzato dal capitano degli arancioni. Tutto da rifare per l'Inter U23.

44' - Gol dell'Ospitaletto. Panatti batte Calligaris dal dischetto, 1-1 a Monza.

44' - Rigore confermato, sul pallone è già pronto Panatti.

42' - Calcio di rigore per l'Ospitaletto. Messaggi salta Cinquegrano, poi si mette davanti e conquista il penalty. Questa volta è Vecchi a chiedere l'intervento del FVS.

40' - Ci prova Messaggi. Il suo tiro a giro, dallo spigolo dell'area di rigore, è impreciso. Palla sul fondo.

38' - Vicino al pareggio l'Ospitaletto! Regazzetti calcia da lontano con il destro: la botta scagliata dal classe 2004 sfiora il palo alla destra di Calligaris, con l'estremo difensore nerazzurro battuto.

36' - Fase di spinta durata un paio di minuti per l'Ospitaletto. Alla fine il ripiegamento di La Gumina consente ai nerazzurri di prendere fiato.

32' - Nessuna reazione per ora dell'Ospitaletto Franciacorta. Messaggi ci prova tagliando verso il centro, Kamaté ripiega e ferma la sua discesa.

IL GOL - La Gumina sceglie di calciare centrale. Sonzogni si butta alla sua destra ed è messo fuori causa. La squadra di Vecchi è in vantaggio quando siamo quasi alla mezz'ora.

27' - LA GUMINA NON SBAGLIA! INTER U23 IN VANTAGGIO!

26' - Rigore confermato: La Gumina ha in mano il pallone e batterà il penalty del possibile vantaggio nerazzurro.

25' - Calcio di rigore per l'Inter! Prestia viene trattenuto per la maglia da Nessi e Angelillo indica il dischetto. Chiamata di FVS da parte degli ospiti.

24' - Bel lancio di Kaczmarski per La Gumina: Sina, in arretramento, è costretto a spizzare in corner.

23' - Cross dalla destra di Gualandris: la palla è troppo su Calligaris, che blocca senza problemi.

21' - Entrambe le squadre cercano, a fasi alterne, di avvicinarsi all'area avversaria. Per ora prevalgono le difese, che non lasciano spiragli.

17' - Calligaris! Super parata sulla bella punizione di Panatti. Il portiere nerazzurro vola sul palo coperto dalla barriera e toglie la palla dalla porta.

16' - Punizione interessante per l'Ospitaletto. Sul punto di battuta c'è Panatti.

14' - Pur senza creare grandi occasioni, ora è l'Inter a gestire il possesso palla. Dopo un bel fraseggio il lancio di Cinquegrano supera la linea laterale.

9' - Tiro-cross di Cocchi fuori misura: palla che vola sopra la porta di Sonzogni.

6' - Dopo un avvio senza grandi lampi, ora l'Ospitaletto cerca di prendere il pallino del gioco. I bresciani non trovano sbocchi per il tiro.

2' - Subito Inter pericolosa: Fiordilino lancia per La Gumina, che calcia al volo dopo aver attaccato lo spazio. Tiro respinto in corner.

1' - Fischia Angelillo: è iniziata Inter U23-Ospitaletto.

20.28 - Formazioni in campo a Monza. Tra poco si comincia: Inter U23 in nerazzurro, Ospitaletto Franciacorta in arancione.

L'Inter U23 vuole continuare a vincere. Dopo i quattro successi consecutivi la squadra di Vecchi ospita all'U-Power Stadium l'Ospitaletto Franciacorta. Ecco le formazioni ufficiali della sfida, valida per l'ottava giornata del girone A di Serie C.

INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 15 Stante, 19 Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 10 Kamaté, 3 Cocchi; 20 La Gumina, 7 Spinaccè. A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 2 Avitabile, 6 Mayé, 9 Topalovic, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 16 Venturini, 25 David, 35 Zuberek, 90 Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

OSPITALETTO (4-4-2): 12 Sonzogni; 2 Regazzetti, 4 Nessi, 6 Possenti, 33 Sina; 26 Mondini, 16 Gualandris, 28 Panatti, 7 Messaggi; 9 Gobbi, 11 Pavanello. A disposizione: 1 Raffaelli, 22 Bevilacqua, 10 Ievoli, 13 Sinn, 14 Contessi, 21 Torri, 24 Diop, 43 Guarneri, 70 Orlandi, 74 Pollio, 77 Casali, 98 Nahrudnyy, 99 Bertoli. Allenatore: Andrea Quaresmini.

Arbitro: Angelillo

Assistenti: Mamouni; El Hamdaouia

Quarto ufficiale: Poli